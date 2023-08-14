IIHF решила, что контракт Федотова с «Филадельфией» действителен

Международная федерация хоккея (IIHF) отказала московскому ЦСКА в регистрации контракта с голкипером Иваном Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Организация приняла решение, что соглашение игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» является действительным, сообщается в заявлении на сайте IIHF.

Отмечается, что НХЛ и «Филадельфия» настаивают на том, что соглашение голкипера должно действовать в сезоне-2023/24.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфией». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что соглашение с ним продлено на год.

8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.

Ранее IIHF дисквалифицировала голкипера Федотова на четыре месяца.