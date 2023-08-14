IIHF дисквалифицировала вратаря ЦСКА Федотова на четыре месяца

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова на четыре месяца.

Хоккеист отстранён на четыре месяца от участия в официальных национальных и международных играх во время соревновательных периодов, сообщается в заявлении IIHF.

Отмечается, что дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023 года.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее Федотов рассказал, что дала ему армия.