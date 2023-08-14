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IIHF дисквалифицировала вратаря ЦСКА Федотова на четыре месяца

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Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова на четыре месяца.
IIHF дисквалифицировала вратаря ЦСКА Федотова на четыре месяца
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Хоккеист отстранён на четыре месяца от участия в официальных национальных и международных играх во время соревновательных периодов, сообщается в заявлении IIHF.

Отмечается, что дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023 года.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее Федотов рассказал, что дала ему армия.

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