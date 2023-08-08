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Голкипер ЦСКА Федотов рассказал, чему его научила армия

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Вратарь хоккейной команды ЦСКА Иван Федотов рассказал, что дала ему армия.
Голкипер ЦСКА Федотов рассказал, чему его научила армия
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мне армия помогла больше окрепнуть в эмоциональном плане: я научился пониманию, спокойствию и осознанию. Думаю, это и называется жизненный опыт, который учит тебя изнутри», — цитирует Федотова «Газета.ru».

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы.

8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Ранее Федотов рассказал, как неопределённая ситуация с контрактом влияет на него.

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