Вратарь Федотов: ситуация «в подвисшем состоянии» никому не комфортна

Вратарь хоккейной команды ЦСКА Иван Федотов рассказал, как неопределённая ситуация с контрактом влияет на него.

«Эта ситуация «в подвисшем состоянии» никому не комфортна. Но сейчас уже стало спокойнее, потому что моя задача — это выходить играть.

Расплёскиваться на какие-то внешние переживания сейчас не очень правильно», — приводит слова Федотова «Газета.Ru».

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с ним продлено на год.

8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Ранее сообщалось, что IIHF примет решение по контракту Федотова не ранее следующей недели.