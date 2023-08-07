Вратарь Федотов: ситуация «в подвисшем состоянии» никому не комфортна
- РИА Новости
«Эта ситуация «в подвисшем состоянии» никому не комфортна. Но сейчас уже стало спокойнее, потому что моя задача — это выходить играть.
Расплёскиваться на какие-то внешние переживания сейчас не очень правильно», — приводит слова Федотова «Газета.Ru».
В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с ним продлено на год.
8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).
Ранее сообщалось, что IIHF примет решение по контракту Федотова не ранее следующей недели.