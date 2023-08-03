IIHF примет решение по контракту Федотова не ранее следующей недели
- РИА Новости
«Обсуждение ещё продолжается. До следующей недели ничего не произойдёт», — приводит слова Тардифа РИА Новости.
В мае 2022 года россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с ним продлено на год.
8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).
Ранее в ЦСКА исключили переход Федотова в «Филадельфию».