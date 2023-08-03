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IIHF примет решение по контракту Федотова не ранее следующей недели

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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация примет решение по контракту российского вратаря Ивана Федотова не ранее следующей недели.
IIHF примет решение по контракту Федотова не ранее следующей недели
  • РИА Новости

«Обсуждение ещё продолжается. До следующей недели ничего не произойдёт», — приводит слова Тардифа РИА Новости.

В мае 2022 года россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с ним продлено на год.

8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Ранее в ЦСКА исключили переход Федотова в «Филадельфию».

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