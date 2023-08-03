В ПХК ЦСКА исключили переход Федотова в «Филадельфию»

Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос о переходе вратаря команды Ивана Федотова в клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз».

«Мы в рамках партнёрских отношений занимаемся с НХЛ и IIHF разбирательством с точки зрения юридического статуса. Всё идёт в рабочем порядке. Он тренируется. То, что Иван уедет в «Филадельфию», — это исключено», — цитирует Есмантовича РИА Новости.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что соглашение с ним продлено на год.

8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.

Ранее Федотов заявил, что не обсуждает с агентом ситуацию с контрактом.