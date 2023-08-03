Узнать больше

Вратарь ЦСКА Федотов заявил, что не обсуждает с агентом ситуацию с контрактом

Короткая ссылка
Вратарь московского ЦСКА Иван Федотов ответил на вопрос о том, как удаётся абстрагироваться от шумихи из-за ситуации с контрактом с московским клубом.
Вратарь ЦСКА Федотов заявил, что не обсуждает с агентом ситуацию с контрактом
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Просто приходишь на стадион и занимаешься своими делами. Больше проводишь времени на арене, не заходишь и не читаешь лишних новостей, которые будут отвлекать», — приводит слова Федотова РИА Новости.

Вратарь заявил, что не обсуждает с агентом ситуацию с контрактом.

«Не обсуждаю ситуацию с агентом. У него своя деятельность, у меня — своя. Они параллельны и не пересекаются. Это не моя забота, не моя прерогатива. Моя задача — быть в порядке и контролировать свою рутину. Каждый занимается своим делом», — сказал он.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с ним продлено на год.

8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация скоро объявит о решении по поводу контракта Федотова с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить