Вратарь ЦСКА Федотов заявил, что не обсуждает с агентом ситуацию с контрактом

Вратарь московского ЦСКА Иван Федотов ответил на вопрос о том, как удаётся абстрагироваться от шумихи из-за ситуации с контрактом с московским клубом.

«Просто приходишь на стадион и занимаешься своими делами. Больше проводишь времени на арене, не заходишь и не читаешь лишних новостей, которые будут отвлекать», — приводит слова Федотова РИА Новости.

Вратарь заявил, что не обсуждает с агентом ситуацию с контрактом.

«Не обсуждаю ситуацию с агентом. У него своя деятельность, у меня — своя. Они параллельны и не пересекаются. Это не моя забота, не моя прерогатива. Моя задача — быть в порядке и контролировать свою рутину. Каждый занимается своим делом», — сказал он.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с ним продлено на год.

8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация скоро объявит о решении по поводу контракта Федотова с ЦСКА.