Тардиф заявил, что IIHF скоро объявит о решении по поводу контракта Федотова с ЦСКА

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал о работе с документацией по контракту российского вратаря Ивана Федотова с московским ЦСКА.

«IIHF скоро объявит о решении. Ещё не сделали заявление, потому что юридическому органу необходимы все документы от каждой из сторон этого дела, при наличии которых будет проще принять решение в соответствии с правилами организации. В первую очередь мы проинформируем о своём решении ЦСКА, «Филадельфию», КХЛ, НХЛ и Федерацию хоккея России», — приводит слова Тардифа РИА Новости.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с ним продлено на год.

8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Ранее сообщалось, что НХЛ и «Филадельфия» считают, что контракт Федотова с клубом должен быть расторгнут.