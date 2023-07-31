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Дрегер: в НХЛ считают, что контракт Федотова с «Филадельфией» нужно разорвать

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) и «Филадельфия Флайерз» считают, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с клубом должен быть расторгнут.

«НХЛ и «Филадельфия» считают, что контракт Ивана должен быть разорван, потому что он пропустил прошедший сезон из-за прохождения военной службы в России. Сейчас Международная федерация хоккея рассматривает заявку», — написал журналист Даррен Дрегер на своей странице в Twitter.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфией». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что соглашение с ним продлено на год.

8 июля московский ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Ранее в КХЛ заявили, что продолжают уважать контракты с НХЛ, несмотря на отсутствие меморандума.

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