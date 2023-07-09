Узнать больше

КХЛ и НХЛ продолжают уважать контракты, несмотря на отсутствие меморандума

Короткая ссылка
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказали о сотрудничестве с Национальной хоккейной лигой (НХЛ).
КХЛ и НХЛ продолжают уважать контракты, несмотря на отсутствие меморандума
  • РИА Новости

«Между КХЛ и НХЛ нет физически подписанного меморандума. При этом обе лиги уважают контракты друг друга, продолжают обмениваться электронными письмами по рабочим вопросам», — сообщили в пресс-службе КХЛ «Чемпионату».

При этом в КХЛ отметили, что ситуация с вратарём Иваном Федотовым не подпадает под действие меморандума, так как у 26-летнего россиянина нет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024.

8 июля московский ЦСКА объявил о заключении контракта с Федотовым до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.

В мае 2022 года вратарь подписал соглашение на один год с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что договор с ним продлён на сезон‑2023/24.

Ранее в НХЛ сообщили о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить