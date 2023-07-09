КХЛ и НХЛ продолжают уважать контракты, несмотря на отсутствие меморандума
- РИА Новости
«Между КХЛ и НХЛ нет физически подписанного меморандума. При этом обе лиги уважают контракты друг друга, продолжают обмениваться электронными письмами по рабочим вопросам», — сообщили в пресс-службе КХЛ «Чемпионату».
При этом в КХЛ отметили, что ситуация с вратарём Иваном Федотовым не подпадает под действие меморандума, так как у 26-летнего россиянина нет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024.
8 июля московский ЦСКА объявил о заключении контракта с Федотовым до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.
В мае 2022 года вратарь подписал соглашение на один год с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что договор с ним продлён на сезон‑2023/24.
Ранее в НХЛ сообщили о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с КХЛ.