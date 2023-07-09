КХЛ и НХЛ продолжают уважать контракты, несмотря на отсутствие меморандума

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказали о сотрудничестве с Национальной хоккейной лигой (НХЛ).

«Между КХЛ и НХЛ нет физически подписанного меморандума. При этом обе лиги уважают контракты друг друга, продолжают обмениваться электронными письмами по рабочим вопросам», — сообщили в пресс-службе КХЛ «Чемпионату».

При этом в КХЛ отметили, что ситуация с вратарём Иваном Федотовым не подпадает под действие меморандума, так как у 26-летнего россиянина нет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024.

8 июля московский ЦСКА объявил о заключении контракта с Федотовым до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.

В мае 2022 года вратарь подписал соглашение на один год с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что договор с ним продлён на сезон‑2023/24.

Ранее в НХЛ сообщили о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с КХЛ.