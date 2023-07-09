Узнать больше

В НХЛ сообщили о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с КХЛ

Короткая ссылка
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли прокомментировал информацию об истечении срока действия меморандума о взаимопонимании с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

«Это правда. В настоящее время нет действующего соглашения», — приводит слова вице‑комиссионера НХЛ «Матч ТВ» .

8 июля московский ЦСКА объявил о заключении контракта с вратарём Иваном Федотовым до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал соглашение на один год с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года вратарь был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что договор Федотова продлён на сезон‑2023/24.

В субботу в КХЛ заявили, что на основании полученной от НХЛ информации и документов лига и ЦСКА исходят из того, что вратарь не имеет подписанного действующего контракта с «Филадельфией» на следующий сезон в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании.

Ранее Дэйли сообщил, что позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить