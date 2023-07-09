В НХЛ сообщили о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с КХЛ

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли прокомментировал информацию об истечении срока действия меморандума о взаимопонимании с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

«Это правда. В настоящее время нет действующего соглашения», — приводит слова вице‑комиссионера НХЛ «Матч ТВ» .

8 июля московский ЦСКА объявил о заключении контракта с вратарём Иваном Федотовым до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал соглашение на один год с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года вратарь был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что договор Федотова продлён на сезон‑2023/24.

В субботу в КХЛ заявили, что на основании полученной от НХЛ информации и документов лига и ЦСКА исходят из того, что вратарь не имеет подписанного действующего контракта с «Филадельфией» на следующий сезон в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании.

Ранее Дэйли сообщил, что позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ.