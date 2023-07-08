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Дэйли: позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ

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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о новом контракте вратаря Ивана Федотова и ЦСКА.
Дэйли: позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его существующим контрактным обязательствам с «Флайерз», — цитирует Дэйли «Матч ТВ».

Летом прошлого года Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. 26-летний россиянин после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он играл за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Федотов пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но позднее был отправлен в часть для прохождения срочной службы.

8 июля стало известно, что КХЛ зарегистрировала контракт вратаря Федотова с ЦСКА на два сезона.

Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с отслужившим в армии Федотовым.

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