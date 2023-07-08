Дэйли: позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ
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«Если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его существующим контрактным обязательствам с «Флайерз», — цитирует Дэйли «Матч ТВ».
Летом прошлого года Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. 26-летний россиянин после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он играл за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Федотов пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но позднее был отправлен в часть для прохождения срочной службы.
8 июля стало известно, что КХЛ зарегистрировала контракт вратаря Федотова с ЦСКА на два сезона.
Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с отслужившим в армии Федотовым.