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ЦСКА объявил о подписании контракта с отслужившим в армии Федотовым

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Хоккейный клуб ЦСКА объявил о заключении контракта с вратарём Иваном Федотовым.
ЦСКА объявил о подписании контракта с отслужившим в армии Федотовым
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

Прошлым летом Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. 26-летний россиянин после окончания сезона в КХЛ, где он выступал за ЦСКА, подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Игрок пытался оспорить  решение призывной комиссии в суде, но позднее был отправлен в военную часть для прохождения срочной службы.

Ранее сообщалось, что КХЛ зарегистрировала контракт вратаря Федотова с ЦСКА.

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