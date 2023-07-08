ЦСКА объявил о подписании контракта с отслужившим в армии Федотовым

Хоккейный клуб ЦСКА объявил о заключении контракта с вратарём Иваном Федотовым.

Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

Прошлым летом Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. 26-летний россиянин после окончания сезона в КХЛ, где он выступал за ЦСКА, подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Игрок пытался оспорить решение призывной комиссии в суде, но позднее был отправлен в военную часть для прохождения срочной службы.

Ранее сообщалось, что КХЛ зарегистрировала контракт вратаря Федотова с ЦСКА.