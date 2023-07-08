ЦСКА объявил о подписании контракта с отслужившим в армии Федотовым
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Новое соглашение рассчитано до 2026 года.
Прошлым летом Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. 26-летний россиянин после окончания сезона в КХЛ, где он выступал за ЦСКА, подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Игрок пытался оспорить решение призывной комиссии в суде, но позднее был отправлен в военную часть для прохождения срочной службы.
Ранее сообщалось, что КХЛ зарегистрировала контракт вратаря Федотова с ЦСКА.