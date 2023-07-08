КХЛ зарегистрировала контракт вратаря Федотова с ЦСКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение зарегистрировать контракт вратаря Ивана Федотова с ЦСКА.

Как сообщается на официальном сайте турнира, контракт подписан на два сезона.

Летом прошлого года Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. 26-летний россиянин после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он играл за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Федотов пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но позднее был отправлен в часть для прохождения срочной службы.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига проинформировала КХЛ о том, что у Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией».