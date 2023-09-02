Тихонов предложил «послать как можно дальше» IIHF в деле с Федотовым

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что руководству Международной федерации хоккея (IIHF) в ситуации с голкипером Иваном Федотовым не стоит вмешиваться в события, происходящие в России.

«Советский и российский хоккей доказал свою состоятельность во всех отношениях, в том числе и против профессионалов. Я абсолютно согласен с Фёдоровым, нам надо диктовать свои правила и условия. А IIHF надо послать по-русски, открытым способом и как можно дальше», — цитирует Тихонова РИА Новости.

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября и заканчивается 31 декабря 2023 года. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

Ранее глава IIHF Люк Тардиф высказался насчёт участия Федотова в стартовом матче сезона КХЛ с «Ак Барсом».