Тардиф: если ситуация с Федотовым продолжится, санкции будут адресованы ФХР и КХЛ

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался насчёт участия вратаря Ивана Федотова в стартовом матче сезона КХЛ с «Ак Барсом».

«Если так будет продолжаться, санкции будут адресованы ФХР, а также КХЛ и игроку», — приводит слова Тардифа «Спорт-Экспресс».

27 августа стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября и заканчивается 31 декабря 2023 года. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

Ранее Фёдоров эмоционально ответил на вопрос о ситуации с вратарём команды Иваном Федотовым.