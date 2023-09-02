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Фёдоров — о ситуации с Федотовым: всем надо проснуться и понять, в каких условиях живём

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Главный тренер ХК ЦСКА Сергей Фёдоров эмоционально ответил на вопрос о ситуации с вратарём команды Иваном Федотовым.

«Я не знаю, но, по-моему, всем давно надо проснуться. Идёт специальная военная операция, мир поменялся давно. И есть правильные высказывания, но это 1%. 99% высказываний — о каких-то договоренностях, содружестве, и так далее, и тому подобное. Этого не будет!

Поэтому тут надо всем немножко проснуться и понять, в каких мы условиях и реалиях живём», — приводит слова Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

1 сентября Федотов принял участие в стартовом матче сезона КХЛ с «Ак Барсом».

27 августа стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября и заканчивается 31 декабря 2023 года. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

Ранее сообщалось, что Фёдоров считает, что голкипер Иван Федотов сыграл на хорошем уровне в стартовом матче.

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