Фёдоров — о Федотове в матче ЦСКА с «Ак Барсом»: сыграл достойно
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«Оправдала ли игра Федотова ожидания? Нужно посмотреть, но я думаю, что Ваня сыграл достойно», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».
По его словам, у хоккеистов армейской команды было очень много брака в действиях.
«Больше, чем мы ожидали. Может быть, первая игра, может, ребята волновались, мы не были похожи сами на себя», — добавил Фёдоров.
ЦСКА на своём льду потерпел поражение от «Ак Барса». Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. Федотов отразил 22 броска.
Ранее сообщалось, что IIHF оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ.