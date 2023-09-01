Фёдоров — о Федотове в матче ЦСКА с «Ак Барсом»: сыграл достойно

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров считает, что голкипер Иван Федотов сыграл на хорошем уровне в стартовом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24 с казанским «Ак Барсом».

«Оправдала ли игра Федотова ожидания? Нужно посмотреть, но я думаю, что Ваня сыграл достойно», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

По его словам, у хоккеистов армейской команды было очень много брака в действиях.

«Больше, чем мы ожидали. Может быть, первая игра, может, ребята волновались, мы не были похожи сами на себя», — добавил Фёдоров.

ЦСКА на своём льду потерпел поражение от «Ак Барса». Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. Федотов отразил 22 броска.

Ранее сообщалось, что IIHF оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ.