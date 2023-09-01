Узнать больше

Фёдоров — о Федотове в матче ЦСКА с «Ак Барсом»: сыграл достойно

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров считает, что голкипер Иван Федотов сыграл на хорошем уровне в стартовом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24 с казанским «Ак Барсом».
Фёдоров — о Федотове в матче ЦСКА с «Ак Барсом»: сыграл достойно
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Оправдала ли игра Федотова ожидания? Нужно посмотреть, но я думаю, что Ваня сыграл достойно», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

По его словам, у хоккеистов армейской команды было очень много брака в действиях.

«Больше, чем мы ожидали. Может быть, первая игра, может, ребята волновались, мы не были похожи сами на себя», — добавил Фёдоров.

ЦСКА на своём льду потерпел поражение от «Ак Барса». Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. Федотов отразил 22 броска.

Ранее сообщалось, что IIHF оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить