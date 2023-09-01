IIHF оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ

Международная федерация хоккея оштрафовала Федерацию хоккея России за участие вратаря ЦСКА Ивана Федотова в стартовом матче сезона КХЛ с «Ак Барсом».

Об этом сообщает пресс-служба организации.

IIHF наложит штраф в размере 5 тыс. швейцарских франков на Федерацию хоккея России. Также если Федотов продолжит играть без действительного трансфера, то IIHF передаст дело в дисциплинарный совет.

27 августа стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября и заканчивается 31 декабря 2023 года. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

Ранее сообщалось, что НХЛ продолжит политику соблюдения условий контрактов игроков КХЛ.