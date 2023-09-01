НХЛ продолжит политику соблюдения условий контрактов игроков КХЛ

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли дал понять, что ситуация с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым не повлияет на взаимоотношения с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

«Мы намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих и обязательных контрактов в КХЛ», — цитирует Дэйли ТАСС.

Меморандум о взаимопонимании между лигами завершил своё действие в июле 2023 года. Однако было достигнуто соглашение между лигами, что стороны по-партнёрски продолжают соблюдать и уважать контракты игроков.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023 года. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» не будет требовать техпоражения ЦСКА из-за участия в матче Федотова.