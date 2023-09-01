Узнать больше

НХЛ продолжит политику соблюдения условий контрактов игроков КХЛ

Короткая ссылка
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли дал понять, что ситуация с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым не повлияет на взаимоотношения с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).
НХЛ продолжит политику соблюдения условий контрактов игроков КХЛ
  • РИА Новости

«Мы намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих и обязательных контрактов в КХЛ», — цитирует Дэйли ТАСС.

Меморандум о взаимопонимании между лигами завершил своё действие в июле 2023 года. Однако было достигнуто соглашение между лигами, что стороны по-партнёрски продолжают соблюдать и уважать контракты игроков.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023 года. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» не будет требовать техпоражения ЦСКА из-за участия в матче Федотова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить