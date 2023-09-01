ТАСС: «Ак Барс» не будет требовать техпоражения ЦСКА из-за участия в матче Федотова

Руководство казанского «Ак Барса» приняло решение не подавать протест в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по поводу участия в стартовом матче регулярного чемпионата с московским ЦСКА голкипера Ивана Федотова.

Клуб из столицы Татарстана не будет требовать технического поражения из-за включения в заявку на игру Федотова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

27 августа стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

Ранее Алексей Морозов высказался о том, что Федотов попал в заявку ЦСКА.