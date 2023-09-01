Узнать больше

ТАСС: «Ак Барс» не будет требовать техпоражения ЦСКА из-за участия в матче Федотова

Короткая ссылка
Руководство казанского «Ак Барса» приняло решение не подавать протест в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по поводу участия в стартовом матче регулярного чемпионата с московским ЦСКА голкипера Ивана Федотова.
ТАСС: «Ак Барс» не будет требовать техпоражения ЦСКА из-за участия в матче Федотова
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

Клуб из столицы Татарстана не будет требовать технического поражения из-за включения в заявку на игру Федотова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

27 августа стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

Ранее Алексей Морозов высказался о том, что Федотов попал в заявку ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить