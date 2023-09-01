Морозов — о деле Федотова: решение IIHF ущемляет конституционные права

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о том, что вратарь Иван Федотов попал в заявку ЦСКА на игру с «Ак Барсом» в стартовом матче сезона.

«Федотов примет участие в матче. КХЛ и клуб не согласны с решением IIHF, которая ущемляет конституционные права гражданина РФ», — заявил президент лиги Алексей Морозов «Матч ТВ».

27 августа стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

Ранее IIHF предупредила ЦСКА о последствиях участия Федотова в матче КХЛ c «Ак Барсом».