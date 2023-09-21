Окончание неудачной серии СКА, шесть побед подряд «Динамо» и рекорд Шипачёва: главные события недели в КХЛ

СКА на своём льду взял верх над «Северсталью» и прервал неудачную серию из пяти поражений, а ЦСКА поочерёдно уступил «Локомотиву» и «Ладе». Московское «Динамо» одержало шесть побед подряд и возглавило таблицу Западной конференции, а «Нефтехимик» пропустил восемь безответных голов от «Барыса». В свою очередь, Вадим Шипачёв обошёл Сергея Мозякина и стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ, а Зинэтула Билялетдинов выиграл 400-й матч в лиге.

Долгожданный успех СКА

В преддверии матча с «Северсталью» положение СКА оценивалось как критическое. Подопечные Романа Ротенберга проиграли пять раз подряд и находились в шаге от повторения клубного антирекорда, установленного в сезоне-2021/22. Тогда петербуржцы уступили в шести встречах кряду, оказавшись слабее ЦСКА (дважды), «Металлурга», «Спартака», «Локомотива» и «Сибири». Но на этот раз фиаско удалось избежать.

В первом периоде соперники обменялись точными бросками, но в оставшееся время СКА выглядел предпочтительнее и ещё трижды поразил ворота Дмитрия Шугаева, в то время как сам не пропустил ни разу. С передач Николая Полякова дубль оформил Валентин Зыков, а автором ещё одной шайбы стал лучший бомбардир коллектива Александр Никишин. В активе защитника стало семь (3 + 4) очков — на одно больше, чем у ассистировавшего ему Владимира Алистрова. Того самого, что открыл счёт в этом противостоянии.

И хотя СКА сумел одержать первую победу за 16 дней, оценка этого успеха разнилась. По словам новоиспечённого капитана Александра Кадейкина, в непростой встрече петербуржцы взяли верх «со скрипом», однако продемонстрировали прогресс как в плане игры, так и реализации. Главный тренер же был восхищён триумфом подопечных.

«В этом году мы должны быть на три головы сильнее, чтобы побеждать, так сложилась жизнь. Нужно работать дальше, не обращать внимания на эмоции. Да, хоккей — игра эмоций. Мы видели сегодня и как «Ледовый» выдохнул, и как ребята завелись. Такой прорыв блокады Ленинграда произошёл сегодня. И прорвал эту блокаду Али (Алистров. — RT). Это дорогого стоит, важно, что ребята берут на себя ответственность в таких тяжёлых ситуациях. А дальше другие подтянулись, он повёл команду за собой», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Успехи «Динамо» и «Локомотива»

Но пока в СКА радуются окончанию обескураживающей серии, в двух других командах продлевают удачные. Главными героями прошедшей недели в КХЛ стали «Динамо» и «Локомотив», благодаря очередным успехам составившие «Торпедо» компанию в списке сильнейших на Западе. Причём москвичи первыми в нынешнем сезоне выиграли шесть матчей подряд и взобрались на первую строчку конференции.

Также по теме Проблемная перестройка: с чем связан неудачный старт СКА в регулярном чемпионате КХЛ СКА на своём льду потерпел поражение от московского «Динамо» и впервые с 2015 года проиграл четыре из первых шести матчей на старте...

Да, далеко не во всех противостояниях они были наголову сильнее визави — лишь в овертайме было сломлено сопротивление «Барыса» и «Амура». Но другие противники были обыграны с лёгкостью, а ведь среди них были лучшие команды конференции прошедшего плей-офф — ЦСКА и СКА, а также набравшие отличный ход «Сочи» и «Спартак». Дерби с красно-белыми и вовсе стало украшением недели и завершилось со счётом 6:3. Одними из главных героев стали Максим Джиошвили и Егор Петухов, оформившие по дублю.

При этом роль лидера бело-голубых примерил на себя Никита Гусев. После не самого удачного выступления в плей-офф и скандального ухода из СКА многие поспешили списать его со счетов, но это было крайне опрометчиво. В девяти встречах форвард трижды забил сам, а ещё девять раз ассистировал партнёрам, благодаря чему расположился на первой строчке в рейтинге бомбардиров не только «Динамо», но всей лиги в целом.

Давно не уступает и изрядно критикуемый за не самый яркий стиль «Локомотив». Да, на этом отрезке подопечные Игоря Никитина преимущественно брали верх над крепкими середняками («Куньлунь» — дважды) и аутсайдерами («Динамо» из Минска), но с одним топ-оппонентом всё же расправились. Ярославцы в гостях превзошли ЦСКА, при этом оба гола забили ещё в первом периоде. На точные выстрелы Ярослава Лихачёва и Дениса Алексеева москвичи ответили лишь попаданием Антона Слепышева (1:2).

Быть может, кому-то это не нравится, но сейчас «Локомотив» — это прежде всего выстроенная оборона и уверенный в себе голкипер, демонстрирующий отличную статистику. Если рассматривать только тех, кто отыграл не менее шести матчей, то Даниил Исаев занимает третье место по проценту сейвов (93,6%), уступая лишь Антону Красоткину из «Сибири» и Владиславу Подъяпольскому из «Лады» (оба — 94,5%). А по коэффициенту надёжности впереди него и вовсе лишь экс-вратарь СКА.

В целом, матч складывался для «Сочи» неудачно. Хозяева пропустили уже на 96-й секунде, а потом ещё дважды оказывались в роли догоняющих. Но сначала Сергей Попов, а затем и Мичков и Кириллом Рассказовым помогали южанам восстанавливать паритет. Казалось, всё идёт к овертайму, но за 49 секунд до сирены седьмой номер драфта НХЛ — 2023 сказал своё веское слово. Матвей вкатился в зону, выждал время и неотразимо бросил в ближний угол, оставив не у дел Зака Фукале. Для него эти голы стали первыми в нынешнем сезоне.

Разгром «Нефтехимика»

В отличие от «Сочи», высокими достижениями не могут похвастаться нижнекамцы. В восьми матчах они пропустили 36 шайб, а аж восемь из них пришлись на злополучную встречу с «Барысом». Тогда «Нефтехимик» был разгромлен со счётом 0:8 и потерпел самое крупное фиаско в КХЛ. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в ноябре 2011-го, когда «волки» были унижены «Трактором» — 2:8.

Таким образом, «Нефтехимик» имеет в своём активе лишь три очка и идёт на серии из четырёх поражений подряд, занимая предпоследнее, 22-е место в сводной таблице КХЛ. Менее впечатляюще смотрится лишь «Витязь», проигравший шесть раз кряду. И хотя в последнее время подмосковные хоккеисты всё же навязывали борьбу конкурентам, без оглушительного фиаско на старте первенства также не обошлись. На своём льду те были биты минским «Динамо» — 0:7.

И хотя соперникам уже в скором времени придётся вновь помериться силами друг с другом, повторения «избиения» ждать вряд ли стоит. Ведь тот успех пока так и остался последним для белорусов. С того момента «Динамо» уступило пять раз подряд и рухнуло на 21-ю строчку.

Исторический матч в Казани

В то время как в КХЛ понемногу начинает увеличиваться отрыв между лидерами и аутсайдерами, сами спортсмены и тренеры продолжают вписывать свои имена в историю. И больше остальных в этом плане усердствуют представители «Ак Барса», где солируют Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин. Сейчас оба имеют в активе по 11 очков и делят вторую строчку в гонке бомбардиров.

К этому моменту чешский нападающий уже успел по разу огорчить ЦСКА и «Торпедо», а также дважды поразить ворота «Трактора». Но пока самой успешной для него стала встреча с многострадальным «Витязем». В ней Яшкин забил трижды и вышел на пятое место по количеству хет-триков в КХЛ (шесть). Чаще него триплетами «стреляли» лишь Илья Ковальчук (семь), Данис Зарипов (восемь), Сергей Мозякин (девять) и Найджел Доус (11).

В том матче без набранных очков со льда не ушёл и Шипачёв, отметившийся заброшенной шайбой и пасом. И это позволило ему укрепиться в статусе лучшего бомбардира в истории первенства, которое он захватил ещё по итогам предыдущего противостояния с «Торпедо». В послужном списке россиянина стало 770 (240 + 520) очков, что на четыре больше, чем у предыдущего рекордсмена в лице всё того же Мозякина (351 + 405).

Знаменательной победа над нижегородцами стала и для Зинэтулы Билялетдинова, выигравшего 400-й раз в КХЛ. Сейчас ветеран российского тренерского цеха занимает третью строчку в истории лиги по данному показателю. Выше лишь Олег Знарок (440) и Квартальнов (517).

Статус той встречи лишь подчеркнула шайба Антона Силаева. На 52-й минуте тот оставил не у дел Тимура Билялова и стал самым молодым автором гола в составе нижегородцев, отличившись в 17 лет и 158 дней. При этом в истории лиги лишь троим защитникам удавалось поражать ворота противника в менее зрелом возрасте. И в обоих случаев это делали представители новокузнецкого «Металлурга», ныне выступающего в ВХЛ. Будущая звезда «Вашингтона» Дмитрий Орлов сделал это в 17 лет 123 дня, Захар Арзамасцев — 17 лет 36 дней.

Но если Силаеву лишь предстоит доказать свою способность долгие годы держать высокий уровень, то Владимир Ткачёв уже делает это. На днях он поучаствовал в разгроме «Нефтехимика» и достиг отметки в 100 голов. Среди рождённых в 1995 году и позже хоккеистов эта планка покорялась лишь шести спортсменам. Лидирует же нападающий ЦСКА Константин Окулов с 134 точными попаданиями.

Правда, нынешний чемпионат складывается крайне неудачно как для самого нападающего ЦСКА, так и для его партнёров. Казалось бы, победа над «Спартаком» в овертайме придаст армейцам сил и вдохновения, но этого не произошло. Уже двое суток спустя те не справились с «Локомотивом», а потом и вовсе оказались слабее вернувшейся в высший дивизион российского хоккея «Лады» (1:3). Причём все три шайбы забросили «бывшие армейцы». Дмитрий Кугрышев воспитывался в московском клубе, а Андрей Алтыбармакян и Данила Моисеев ещё совсем недавно защищали цвета СКА.