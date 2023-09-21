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«Динамо» в овертайме победило «Амур» и одержало шестую победу подряд в КХЛ

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«Динамо» одержало победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми шайбами отличились Джордан Уил (24-я), Седрик Пакетт (овертайм). У «Амура» забил Станислав Бочаров (7-я).

Эта победа стала для «Динамо» уже шестой в КХЛ. Бело-голубые лидируют в Западной конференции. «Амур» занимает восьмое место в Восточном дивизионе.

Ранее СКА победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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