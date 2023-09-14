Три поражения СКА, дань уважения Амирову и 100-й гол Шипачёва в большинстве: главные события недели в КХЛ

СКА потерпел поражения от «Локомотива» и «Спартака» и продлил безвыигрышную серию до трёх матчей, а ЦСКА поочерёдно был бит «Куньлунем» и «Динамо», по два раза пропустив в меньшинстве и по одному в пустые ворота. «Торпедо» и «Металлург» одержали по четыре победы подряд и возглавили сводную таблицу регулярного чемпионата, а на «Уфа Арене» подняли стяг с номером и фамилией умершего от рака форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова. Вадим Шипачёв в 100-й раз отличился в большинстве, а Алексей Макеев оформил самый быстрый хет-трик в истории «Автомобилиста».

Три фиаско СКА

В то время как хоккейный мир обсуждает аренду Матвея Мичкова в «Сочи», его партнёры испытывают серьёзные трудности в регулярном чемпионате КХЛ. Казалось, поражение от «Торпедо» было не более чем неудачным стечением обстоятельств, но впоследствии подопечные Романа Ротенберга уступили ещё два раза подряд и заставили многих задуматься о нынешнем состоянии СКА. И если «Локомотиву» он проиграл в упорной борьбе (2:3), то «Спартаком» был разгромлен (0:3).

Доминирование красно-белых в двух стартовых периодах было подавляющим. В каждом из них те нанесли на десять бросков больше визави и перед заключительным лидировали по данному показателю с троекратным преимуществом (29:9). А после перерыва хоть и сбавили обороты, своего уже не упустили. И если лучший снайпер сезона Николай Голдобин в этот раз «промолчал», Иван Морозов вновь отличился. В концовке второй 20-минутки тот оставил не у дел Юхана Матссона и сравнялся с одноклубником в гонке бомбардиров. С семью очками они делят пятую позицию.

Безусловно, делать далекоидущие выводы на основании последних выступлений СКА не стоит. Летом коллектив пережил масштабную перестройку и лишь начинает сыгрываться. Например, только в этой встрече за армейцев дебютировал Арсений Грицюк, пропустивший старт первенства из-за проблем со здоровьем. А теперь петербуржцы лишились защитника третьей тройки Андрея Педана. В самом начале противостояния тот получил травму ноги и выбыл на срок от полутора до трёх месяцев. И не смог помешать «Спартаку» одержать самую крупную сухую победу над красно-синими за 19 лет.

«Календарь не позволяет устраивать длительные тренировочные процессы. В третьем периоде команда показала ту игру, на которую мы рассчитываем. Было много ребят, которые проводили первый матч. Мы пошли на риск. У нас сложный период, но команда держит удар... Будем работать, чтобы больше забивать. Соперник был свежее, чем мы. В прошлом сезоне была длительная победная серия, потом мы упустили нить. В этом у нас другой план — будем постепенно набирать кондиции. Сейчас мы не в лучшей форме. Мы не ищем оправданий», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Трудности ЦСКА

Не всё гладко и у другого армейского клуба. В первых трёх встречах действующие обладатели Кубка Гагарина дважды были слабее оппонента, а потом продолжили чередовать победы и поражения. Если «Нефтехимик» был буквально снесён со льда, подтверждением чему служат как счёт (5:1), так и разница по попаданиям в створ (46:13), «Куньлунь» неожиданно стал непреодолимой преградой. Гол и пас Никиты Нестерова помогли ЦСКА дотянуть до овертайма, но уже на 72-й секунде дополнительного времени Джек Родевальд поставил точку в противостоянии, поразив пустые ворота (3:2).

Примечательно, что в обоих матчах роль первого номера москвичей исполнял Иван Федотов, продолжающий с трудом набирать форму. И хотя работы у него было немного, справился он с ней далеко не идеально. Из 33 бросков он отразил лишь 29 и не смог улучшить свою статистику, вновь не преодолев планку в 90% сейвов. На данный момент по этому показателю он занимает лишь 32-ю строчку в лиге (88,6%).

«Всё по делу. О нашей команде можно сказать, что второй период у нас не получился. Тем не менее, играя в третьем в зоне соперника, имели шансы… выйти вперёд. Но такого не случилось. Овертайм: хорошее начало, но опять где-то недобежали и не забрали шайбу обратно после отскока. Тут такой технический момент… В общем и целом игра оставила хорошие впечатления, но второй период… Над этим надо ещё посидеть и поработать. Парни прекрасно понимают, что от них зависит и что надо делать. Но идёт какая-то раскалибровка, не совсем интенсивным он у нас получается. Причины понятны. Найдём ключи, чтобы это исправить и играть все 60 минут», — обещал наставник армейцев Сергей Фёдоров.

В дерби с «Динамо» специалист доверил пост номер один Александру Шарыченкову, но это не спасло от очередного фиаско. Соперники нанесли по 30 бросков, но бело-голубые были значительно лучше в реализации. Гол и две передачи Никиты Гусева помогли им взять верх в принципиальном матче, а самому форварду — вырваться на первую строчку в гонке бомбардиров (3 + 7). Позади остались партнёр Джордан Уил, Виталий Пинчук и Александр Радулов.

Серии «Торпедо» и «Металлурга»

В то же время в лидеры сводной таблицы КХЛ вырвались команды из Нижнего Новгорода и Магнитогорска. Причём первая пока остаётся единственной, не проигравшей ни разу в нынешнем сезоне. Да, триумфами в противостояниях с минским «Динамо» и «Адмиралом» мало кого удивишь, но в случае с «Торпедо» подкупают стабильность и яркая игра лидеров. Продолжает блистать 20-летний Василий Атанасов, с семью (4 + 3) очками входящий в топ-5 как лучших бомбардиров, так и снайперов. Немного отстают от него Николай Коваленко и Владислав Фирстов, а Антон Силаев с четырьмя пасами делит восьмую строчку в списке ассистентов.

«Приятно хорошо начать сезон. Можно по-разному это интерпретировать… Но всегда хорошо, когда за счёт роста команды добиваешься успеха. При этом мы не обольщаемся. Земля под ногами, в облаках не витаем. «Критику и похвалу приемли равнодушно. И не осуждай глупца» — Александр Сергеевич Пушкин», — приводит пресс-служба КХЛ слова наставника «Торпедо» Игоря Ларионова.

Помимо нижегородцев, действующей серией из четырёх побед подряд может похвастаться лишь «Металлург». Приняв холодный душ в виде поражения от «Автомобилиста», подопечные Андрея Разина встрепенулись и больше не позволяли себе терять очки. Да, далеко не всегда они брали верх уверенно — если московское «Динамо» было обыграно в две шайбы, то «Витязь» и «Салават Юлаев» — с минимальной разницей в счёте. Но настроение магнитогорцев это вряд ли испортило. Ведь сейчас именно они лидируют во всём первенстве.

Правда, последняя встреча проходила в траурной атмосфере. Ведь её старту предшествовала церемония поднятия стяга с фамилией и номером Родиона Амирова. Молодой нападающий «Салавата Юлаева» и «Торонто Мейпл Лифс» на протяжении полутора лет сражался с раком мозга, а 15 августа стало известно о его кончине. В мероприятии приняла участие семья спортсмена, а его отец поблагодарил клуб и болельщиков за оказанную его сыну честь.

«То, что сегодня произойдёт, это не только и не столько о спорте, как вам кажется. Это что-то более важное — для нашей семьи в первую очередь. Ведь мы прекрасно понимаем, что Родион был в том возрасте, когда его спортивная взрослая карьера только начиналась. Мне кажется, это больше символ победы жизни над смертью. Победы силы духа человека над тяжёлой болезнью. Осуществление мечты молодого, маленького мальчишки. Мечты, которая, может быть, кому-то или когда-то могла показаться неосуществимой, но тем не менее достижимой. Мечты, взращиваемой молитвой и каждодневным упорным трудом», — сказал Амиров-старший.

Как сказал отец Родиона, для него «Уфа Арена» стала вторым домом, а команда — семьёй. Он пришёл сюда, чтобы стать профессионалом и осуществить свою мечту, но у «Бога на каждого есть свой план в жизни».

«Совсем недавно мы все вместе вот так по-семейному, как одна дружная семья, проводили Родиона прямо отсюда. И это очень символично, дорого и ценно для нас. Я говорю вам, игроки, болельщики, руководство клуба, огромное наше родительское спасибо и низкий поклон за то, что всё это время были с нами и разделили с нами эту боль. Спасибо вам огромное!» — добавил Руслан Амиров.

Рекорд Макеева и 100-й гол Шипачёва в большинстве

Прошедшая неделя в КХЛ запомнилась рядом впечатляющих индивидуальных выступлений и личных рекордов. Автором одного из них стал форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев, оформивший «натуральный» хет-трик в противостоянии с «Сибирью». 31-летний форвард вышел на авансцену в середине заключительного периода и всего за 7 минут 20 секунд забил трижды. Быстрее него в истории екатеринбуржцев три шайбы никто не забрасывал. До этого момента достижение принадлежало Анатолию Голышеву (7 минут 45 секунд).

Но если где-то прибыло, то где-то убыло. До недавнего времени Макеев значился автором самой быстрой шайбы с начала третьего периода в истории КХЛ. В январе 2018-го он уже на шестой секунде отрезка поразил ворота «Ак Барса», а два с половиной года спустя с ним сравнялся экс-нападающий «Салавата» Теэму Хартикайнен. Но теперь обоим пришлось подвинуться. В игре с «Сочи» форварду московского «Динамо» Эрику О'Деллу хватило и пяти.

Не обошлось и без очередного «юбилея» Вадима Шипачёва. В концовке матча с «Куньлунем» тот укрепил преимущество «Ак Барса» и попутно достиг отметки в 100 голов в большинстве. Кроме него, таким похвастаться могут лишь Данис Зарипов (100), Найджел Доус (119) и Сергей Мозякин (150).

Знаменательной прошедшая неделя стала и для всего тольяттинского хоккея в целом. Вернувшаяся в КХЛ после шести лет отсутствия «Лада» была бита три раза подряд на старте, но потом пришла в себя. И уже выиграла в двух встречах. Сначала подопечные Олега Браташа разгромили «Амур» (5:1), причём ассистентсткий дубль оформил не кто иной, как голкипер Владислав Подъяпольский, а затем не без труда справились с «Трактором». Они оказались в роли догоняющих уже на 98-й секунде, но потом забили трижды. А Скотт Космачук успел и отличиться сам, и помочь сделать это Трою Джозефсу.