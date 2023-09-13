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Тренер ХК «Сочи»: Мичков в каждой игре хочет набирать очки и помогать команде

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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев уверен, что нападающий Матвей Мичков провёл неплохой матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с череповецкой «Северсталью».
Тренер ХК «Сочи»: Мичков в каждой игре хочет набирать очки и помогать команде
  • © Пресс-служба ХК «Сочи»

«Мичков в хорошей форме. Хорошо играл, были моменты, немножко не получилось забить. Но я знаю, что Матвей в каждой игре хочет набирать очки, помогать команде, сегодня то же самое было», — цитирует Кокорева пресс-служба «Сочи».

Черноморская команда в овертайме одержала победу над «Северсталью» со счётом 5:4. Мичков не отметился результативными действиями.

В минувшем сезоне Мичков уже выступал за «Сочи» на правах аренды. Тогда в составе «леопардов» хоккеист провёл 27 встреч, в которых набрал 20 очков. Всего в КХЛ у спортсмена 43 матча и 25 очков.

Напомним, что «Филадельфия Флайерз» выбрала Мичкова под седьмым номером в первом раунде.

Ранее в США объяснили, почему СКА может назло удерживать Мичкова от перехода в НХЛ.

 

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