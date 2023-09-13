В США объяснили, почему СКА может назло удерживать Мичкова от перехода в НХЛ

Обозреватель The Athletic Чарли О’Коннор прокомментировал то, что российский нападающий Матвей Мичков из СКА перешёл в ХК «Сочи» на правах аренды.

«Обидно, что ему не удастся сыграть за элитную команду КХЛ в этом году. Возможно, что в СКА будут мстительны, потому что их разозлило то, что игрок открыто выразил желание перебраться в НХЛ, и они будут удерживать его назло», — написал он в соцсетях.

В минувшем сезоне Мичков уже выступал за «Сочи» на правах аренды. Тогда в составе «леопардов» хоккеист провёл 27 встреч, в которых набрал 20 очков. Всего в КХЛ у спортсмена 43 матча и 25 очков.

Напомним, что «Филадельфия Флайерз» выбрала Мичкова под седьмым номером в первом раунде.

Ранее в THW заявили, что, когда эта сага закончится и Мичков переберётся в НХЛ, он добьётся великих успехов.