THW: когда эта сага закончится и Мичков переберётся в НХЛ, он добьётся великих успехов

Обозреватель The Hockey Writers Джастин Джиампьетро отреагировал на то, что нападающий Матвей Мичков на правах аренды перешёл в ХК «Сочи».

«Когда эта сага наконец закончится и Мичков сможет перебраться в «Филадельфию», он добьётся великих успехов. Пока этого не произойдёт, ему придётся оставаться сильным и развиваться как игроку и личности», — цитирует обозревателя The Hockey Writers.

Он также отметил, что игрок способен в одиночку повлиять на исход матча. По словам журналиста, он не смог вписать своё имя в СКА из-за низких возможностей, но теперь хоккеист будет иметь игровое время в «Сочи».

В минувшем сезоне Мичков уже выступал за «Сочи» на правах аренды. Тогда в составе «леопардов» хоккеист провёл 27 встреч, в которых набрал 20 очков. Всего в КХЛ у спортсмена 43 матча и 25 очков.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что Мичков продолжит сезон в «Сочи» на правах аренды.