Ротенберг заявил, что Мичков продолжит сезон в «Сочи» на правах аренды

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий Матвей Мичков продолжит сезон в «Сочи» на правах аренды.

«Считаю, это правильное решение — у Матвея впереди вся карьера, ему сейчас нужно много играть с мужиками, закаляться. В «Сочи» у него будет такая возможность», — написал Ротенберг в Telegram.

В минувшем сезоне Мичков уже выступал за «Сочи» на правах аренды. Тогда в составе «леопардов» хоккеист провёл 27 встреч, в которых набрал 20 очков. Всего в КХЛ у спортсмена 43 матча и 25 очков.

Ранее Мичков заявил, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн ждёт его в лиге.