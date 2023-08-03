Мичков: Беттмэн сказал, что ждёт меня в НХЛ

Нападающий СКА Матвей Мичков заявил, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн ждёт его в лиге.

«Беттмэн — обычный человек, пожелал удачи, сказал двигаться дальше, развиваться, и он ждёт меня в лиге», — приводит слова Мичкова «Матч ТВ».

«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером в первом раунде.

Права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) принадлежат петербургскому СКА. Контракт рассчитан до сезона-2025/26.

В минувшем сезоне Мичков выступал за «Сочи» на правах аренды. В составе «леопардов» хоккеист провёл 27 встреч, в которых набрал 20 очков. Всего в КХЛ у спортсмена 43 матча и 25 очков.

Ранее Мичков заявил, что собирается работать изо всех сил, чтобы оказать большое влияние на «Филадельфию».