Мичков: «Филадельфия» начнёт побеждать, когда я приеду

Российский нападающий Матвей Мичков заявил, что собирается работать изо всех сил, чтобы оказать большое влияние на «Филадельфию».

«Буду работать изо всех сил, чтобы оказать большое влияние на «Филадельфию».

Надеюсь, что, как только смогу, я приеду. Думаю, что мы начнём побеждать, когда я приеду», — приводит слова Мичкова пресс-служба НХЛ.

«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером в первом раунде.

Права на 18-летнего хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) принадлежат петербургскому СКА. Контракт рассчитан до сезона-2025/26. В минувшем сезоне Мичков выступал за «Сочи» на правах аренды. В составе «леопардов» хоккеист провёл 27 встреч, в которых набрал 20 очков. Всего в КХЛ у спортсмена 43 матча и 25 очков.

Ранее в «Монреале» объяснили отказ от Мичкова на драфте НХЛ 2023 года.