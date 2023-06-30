Мичков: «Филадельфия» начнёт побеждать, когда я приеду
- AP
- © George Walker IV
«Буду работать изо всех сил, чтобы оказать большое влияние на «Филадельфию».
Надеюсь, что, как только смогу, я приеду. Думаю, что мы начнём побеждать, когда я приеду», — приводит слова Мичкова пресс-служба НХЛ.
«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером в первом раунде.
Права на 18-летнего хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) принадлежат петербургскому СКА. Контракт рассчитан до сезона-2025/26. В минувшем сезоне Мичков выступал за «Сочи» на правах аренды. В составе «леопардов» хоккеист провёл 27 встреч, в которых набрал 20 очков. Всего в КХЛ у спортсмена 43 матча и 25 очков.
Ранее в «Монреале» объяснили отказ от Мичкова на драфте НХЛ 2023 года.