Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мичков: «Филадельфия» начнёт побеждать, когда я приеду

Короткая ссылка
Российский нападающий Матвей Мичков заявил, что собирается работать изо всех сил, чтобы оказать большое влияние на «Филадельфию».
Мичков: «Филадельфия» начнёт побеждать, когда я приеду
  • AP
  • © George Walker IV

«Буду работать изо всех сил, чтобы оказать большое влияние на «Филадельфию».

Надеюсь, что, как только смогу, я приеду. Думаю, что мы начнём побеждать, когда я приеду», — приводит слова Мичкова пресс-служба НХЛ.

«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером в первом раунде.

Права на 18-летнего хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) принадлежат петербургскому СКА. Контракт рассчитан до сезона-2025/26. В минувшем сезоне Мичков выступал за «Сочи» на правах аренды. В составе «леопардов» хоккеист провёл 27 встреч, в которых набрал 20 очков. Всего в КХЛ у спортсмена 43 матча и 25 очков.

Ранее в «Монреале» объяснили отказ от Мичкова на драфте НХЛ 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить