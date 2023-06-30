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В «Монреале» объяснили отказ от Мичкова на драфте НХЛ 2023 года

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Директор «Монреаль Канадиенс» по развитию игроков Мартин Лапойнт объяснил, почему клуб не выбрал российского нападающего Матвея Мичкова на драфте Национальной хоккейной лиги 2023 года.
В «Монреале» объяснили отказ от Мичкова на драфте НХЛ 2023 года
  • AP

«Конечно, болельщики хотели бы игрока, который забивает голы. Мы не принижаем талант Матвея. Мичков — очень талантливый игрок, который хорошо играет за воротами. Но в этом варианте было слишком много неизвестных, там есть вероятность ожидания в три года», — приводит слова Лапойнта Habsolumentfan.

«Монреаль» под общим пятым номером задрафтовал австралийского защитника Давида Райнбахера, а 18-летний россиянин под седьмым номером ушёл в «Филадельфия Флайерз».

Ранее генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер заявил, что клуб не мог не выбрать Мичкова.

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