В «Монреале» объяснили отказ от Мичкова на драфте НХЛ 2023 года
- AP
«Конечно, болельщики хотели бы игрока, который забивает голы. Мы не принижаем талант Матвея. Мичков — очень талантливый игрок, который хорошо играет за воротами. Но в этом варианте было слишком много неизвестных, там есть вероятность ожидания в три года», — приводит слова Лапойнта Habsolumentfan.
«Монреаль» под общим пятым номером задрафтовал австралийского защитника Давида Райнбахера, а 18-летний россиянин под седьмым номером ушёл в «Филадельфия Флайерз».
Ранее генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер заявил, что клуб не мог не выбрать Мичкова.