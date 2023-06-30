В «Монреале» объяснили отказ от Мичкова на драфте НХЛ 2023 года

Директор «Монреаль Канадиенс» по развитию игроков Мартин Лапойнт объяснил, почему клуб не выбрал российского нападающего Матвея Мичкова на драфте Национальной хоккейной лиги 2023 года.

«Конечно, болельщики хотели бы игрока, который забивает голы. Мы не принижаем талант Матвея. Мичков — очень талантливый игрок, который хорошо играет за воротами. Но в этом варианте было слишком много неизвестных, там есть вероятность ожидания в три года», — приводит слова Лапойнта Habsolumentfan.

«Монреаль» под общим пятым номером задрафтовал австралийского защитника Давида Райнбахера, а 18-летний россиянин под седьмым номером ушёл в «Филадельфия Флайерз».

Ранее генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер заявил, что клуб не мог не выбрать Мичкова.