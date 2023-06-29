Генменеджер «Филадельфии» Бриер заявил, что клуб не мог не выбрать Мичкова

Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Даниэль Бриер прокомментировал результаты драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года, в котором российский нападающий Матвей Мичков был выбран «лётчиками» под седьмым номером в первом раунде.

«Похоже, он действительно хорошо провёл время (когда общался с представителями «Флайерз»). Мы встречались с ним пару раз. Видно, что по какой-то причине он полюбил «Флайерз». Он хотел стать частью нашей команды. Мы видели его на сцене, его реакция была потрясающей. Он убедил нас на встрече, что он хочет быть здесь, так что все наши сотрудники очень рады. Мы знаем, что у него контракт ещё на три сезона, но после того, как мы увидели его игру и встретились с ним, мы решили, что это просто талант, который мы не можем упустить», — цитирует Бриера Philly Hockey Now.

Функционер добавил, что Мичков обладает определёнными качествами, чтобы добиться результата.

«Матвей — игрок мирового класса с момента своего появления на сцене несколько лет назад. Мы не смотрели его игру вживую, но мы много наблюдали за ним в течение последних нескольких лет. Мы очень рады получить такой талант. Такое случается нечасто. Мы встретились с ним в прошлую пятницу и оценили его характер. Он очень целеустремлённый. Он хочет быть лучшим. Мы очень рады, что он станет игроком «Флайерз». На встрече с ним все чувствовали себя комфортно. Мы просто очень хотели его заполучить», — приводит его слова сайт НХЛ.

Права на 18-летнего хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) принадлежат петербургскому СКА. Контракт рассчитан до сезона-2025/26. В минувшем сезоне Мичков выступал за «Сочи» на правах аренды. В составе «леопардов» хоккеист провёл 27 встреч, в которых набрал 20 очков. Всего в КХЛ у спортсмена 43 матча и 25 очков.

Ранее агент российского защитника Дмитрия Симашёва Дэн Мильштейн рассказал о реакции игрока, ставшего лучшим россиянином на драфте НХЛ.