«Тренеру видно намного лучше, чем нам»: почему переход Мичкова в «Сочи» вызвал бурную реакцию в США

Нападающий Матвей Мичков перешёл на правах аренды в «Сочи». По словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, это лучший вариант развития карьеры форварда, поскольку там он сможет прогрессировать, а в Петербурге пока проигрывает конкуренцию партнёрам. В США, где начиная с драфта пристально следят за россиянином, неоднозначно отреагировали на эту новость. Журналист Скотт Уилер заявил, что юноша легко мог выступать в первых двух звеньях армейцев, а обозреватель Джастин Джиампьетро обратил внимание на психологическое состояние спортсмена, поскольку ему придётся вернуться в город, в котором погиб его отец.

Нападающий Матвей Мичков в среду, 13 сентября, может впервые сыграть за «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ после перехода на правах аренды из СКА. Подопечные Дмитрия Кокорева встречаются в Череповце с «Северсталью», и форвард утром успел провести с коллективом тренировку.

С адаптацией у талантливого хоккеиста проблем возникнуть не должно. Он выступал за команду всю вторую половину сезона: на его счету 20 (9 + 11) очков в 27 матчах. Однако затем он вернулся в Санкт-Петербург и весь летний этап подготовки провёл с армейцами. Причём проявлял себя достаточно ярко. Об этом писали даже американские журналисты: они стали активно следить за юношей сразу после драфта НХЛ, когда «Филадельфия» выбрала 18-летнего хоккеиста под седьмым номером.

Также по теме В тени Симашева и Мичкова: 15 россиян были выбраны в поздних раундах драфта НХЛ В Нэшвилле состоялся ежегодный драфт НХЛ, по итогам которого свои новые команды узнали более 200 лучших молодых хоккеистов планеты. В...

Однако в первых матчах СКА юного таланта не оказалось даже в заявке. И за океаном сразу связали такое решение главного тренера Романа Ротенберга с политикой, а точнее, с ситуацией вокруг голкипера ЦСКА Ивана Федотова, права на которого также принадлежат «Флайерз».

«Не надо забывать, что права на Мичкова принадлежат «Филадельфии» и всё это происходит на фоне развития ситуации с Федотовым. Речь о России, поэтому всегда жди подвоха. Поскольку соглашение между НХЛ и КХЛ фактически пустышка, я бы постаралась как можно скорее притащить Матвея сюда», — написала в социальных сетях журналистка The Hockey News Рэйчел Доэрри.

Автор Daily Faceoff Васили Гианаракос, напротив, увидел причину отсутствия Матвея в заявке в борьбе характеров. Якобы таким образом Ротенберг пытается обуздать волевого форварда, ярко выступавшего летом. Ещё одна версия: клубу не понравились интервью хоккеиста, в которых он открыто говорит о желании поскорее перебраться в НХЛ.

Однако главный тренер СКА объяснил сложившуюся ситуацию более прозаично. По словам специалиста, в команде просто большая конкуренция. Именно поэтому за первые четыре матча регулярки Матвей в итоге провёл на льду всего 6 минут 12 секунд: его выпустили в противостоянии с «Торпедо».

«Мичков не может играть в третьем или четвёртом звене. Он должен быть форвардом, делающим разницу. И ему нужно развиваться, чтобы мы в СКА и сборной получили уже готового хоккеиста. А для этого он должен много играть», — отметил Ротенберг.

И единственным выходом из сложившейся ситуации оказалась очередная аренда в хорошо знакомый спортсмену «Сочи».

«Считаю, это правильное решение: у Матвея впереди вся карьера, ему сейчас нужно много играть с мужиками, закаляться. В «Сочи» у него будет такая возможность. Мы много разговаривали с Матвеем и пришли к обоюдному решению: это наилучший вариант для его карьеры. Мичков — игрок первого-второго звена, первого-второго большинства. Мы не хотим мариновать Матвея в запасе. Желаем ему максимального прогресса», — добавил Ротенберг.

В России специалисты поддержали такое решение клуба и хоккеиста. По словам двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, в новой команде он будет быстрее прогрессировать.

«Мичков ещё молод, поэтому не смог закрепиться в СКА. Это тренерское решение: возможно, Матвей пока не вписывается в игровую схему команды. Я буду надеяться, он не затеряется, как было со многими ребятами, у него для этого есть все необходимые качества. Спортсмены как цветы: все растут по-разному. Есть Малкин и Овечкин, которые рано заиграли, а другим требуется большее количество времени. Матвею не 25 лет, а значит, оно у него ещё есть», — объяснил собеседник RT.

Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин, в свою очередь, также заявил, что Мичкову нельзя сидеть на скамейке запасных, поскольку ничем хорошим это не закончится.

«Надеюсь, мы не потеряем этого перспективного игрока (сколько загубленных талантов мы уже наблюдали). Если Матвей с таким талантом не попал в топ-6 нападающих, то даже не знаю, кому он проиграл конкуренцию… Тот же Гальченюк — пока ноль голов в пяти матчах. Сколько клубов он сменил в НХЛ? Уж кому Матвей не должен проиграть конкуренцию, так это ему. Но данное решение главного тренера — и точка. Изнутри ему всё видно намного лучше, чем нам», — отметил Рыбин в разговоре с RT.

В США тоже оказались удивлены переходом россиянина в «Сочи». Так, по мнению журналиста The Athletic Скотта Уилера, нападающий мог легко заиграть в СКА.

«В итоге это лучший вариант для самого Мичкова и для его развития, но всё могло быть иначе. В составе СКА было (и есть) место для Матвея в первой или второй тройке нападения, в первом звене для реализации большинства, что никак не сказалось бы на командном успехе СКА в этом сезоне. Я в этом убеждён», — написал Уилер в социальных сетях.

Однако куда больше многих беспокоит душевное состояние хоккеиста, поскольку именно в Сочи в прошлом году при невыясненных обстоятельствах погиб отец нападающего.

«Для сына это стало сильнейшим ударом. Возвращение в Сочи — последнее, чего хотелось бы Матвею, поскольку это напоминало ему о произошедшем несчастье.

Несмотря на пережитую совсем недавно трагедию, он, судя по всему, готов вернуться туда, даже если ещё не так давно не хотел этого. На данный момент это представляется лучшим вариантом для его развития. Говоря о своём будущем в НХЛ, он ясно дал понять, что хочет побеждать ради своего отца, и, возможно, для него это основная мотивация», — написал обозреватель The Hockey Writers Джастин Джиампьетро.

В то же время некоторые увидели в аренде хоккеиста в «Сочи» хороший знак. По мнению автора The Athletic Чарли О'Коннора, если СКА не видит форварда в команде, то, возможно, отдаст его «Филадельфии» раньше чем через три года. Впрочем, по словам журналиста, нельзя исключать и обратной ситуации: петербуржцы могут специально удерживать игрока, поскольку тот открыто выразил желание перебраться в Соединённые Штаты.

При этом Кожевников посоветовал Матвею пока не рваться за океан, так как «Флайерз» могут отправить его в фарм-команду. А по мнению Рыбина, напротив, Мичкову есть смысл сейчас попробовать силы в НХЛ, но с обязательной возможностью вернуться в Россию.

«У Матвея долгий контракт, не знаю, насколько это правильно, но, раз он подписан, значит, игрок решил развиваться здесь. Возможно, он обсудил это с агентами или близкими. Может быть, я бы с опцией обязательного возврата дал ему шанс уехать за океан. При всём уважении к южанам, думаю, Мичков мечтает не о «Сочи», а закрепиться в СКА или задача-максимум — играть в НХЛ. Тем более его там ждут с распростёртыми объятиями. Кто бы что ни писал, а это сильнейшая лига в мире», — отметил собеседник RT.