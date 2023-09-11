СКА подал апелляцию на решение СДК КХЛ оштрафовать Ротенберга за критику судьи
- РИА Новости
«Главный тренер обозначил объективную ситуацию, которая сложилась на площадке. В связи с этим привлечение клуба к ответственности по Дисциплинарному регламенту необоснованно», — сообщается в пресс-службе СКА.
7 сентября на клуб из Санкт-Петербурга наложили штраф в размере 300 тыс. рублей за критику судейства со стороны Ротенберга. СКА проиграл «Торпедо» в матче КХЛ (3:4). После игры специалист пожаловался на судейство и некачественный лёд.
Ранее Ротенберг назвал судейской ошибкой два удаления хоккеистов СКА подряд в игре в «Локомотиве».