Ротенберг назвал судейской ошибкой два удаления хоккеистов СКА подряд в игре в «Локо»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг раскритиковал работу арбитров на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».

«В меньшинстве СКА нужно играть просто лучше, были ошибки у нас допущены. Ну и нельзя удаляться. Но там судья подъехал — первого удаления не было, он сказал, что извиняется. Там он не увидел момент. Ошибка судьи», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» набрал четыре очка и занимает восьмое место в Западной конференции. У СКА четыре очка и шестая позиция.

Железнодорожники в следующем матче 11 сентября в Ярославле сыграют с «Сочи». СКА на следующий день примет московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что КХЛ оштрафовала СКА за критику судейства со стороны Ротенберга в матче с «Торпедо».