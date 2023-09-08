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Ротенберг назвал судейской ошибкой два удаления хоккеистов СКА подряд в игре в «Локо»

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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг раскритиковал работу арбитров на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».
Ротенберг назвал судейской ошибкой два удаления хоккеистов СКА подряд в игре в «Локо»
  • РИА Новости

«В меньшинстве СКА нужно играть просто лучше, были ошибки у нас допущены. Ну и нельзя удаляться. Но там судья подъехал — первого удаления не было, он сказал, что извиняется. Там он не увидел момент. Ошибка судьи», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» набрал четыре очка и занимает восьмое место в Западной конференции. У СКА четыре очка и шестая позиция.

Железнодорожники в следующем матче 11 сентября в Ярославле сыграют с «Сочи». СКА на следующий день примет московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что КХЛ оштрафовала СКА за критику судейства со стороны Ротенберга в матче с «Торпедо».

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