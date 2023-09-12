Чешский хоккеист раскритиковал соотечественника, играющего в России

Чешский защитник Рональд Кнот высказался о соотечественнике Лукаше Клоке, который играет в российском «Нефтехимике».

«В российских соревнованиях играют пять чешских хоккеистов, в том числе Лукаш Клок — мой друг и бывший одноклубник из Нижнекамска и Тусона. Это меня раздражает. У меня есть чёткое мнение, что я не хочу иметь с этим ничего общего», — цитирует Кнота Sport.cz.

Кнот провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сезон-2021/2022 за «Нефтехимик». Весной 2022 года хоккеисты покинули Россию, однако в июле 2023 года Клок принял решение вернуться в российский регулярный чемпионат.

Ранее голкипер чешского хоккейного клуба «Били Тигржи» Даниэль Крал серьёзно пострадал во время матча со швейцарским «Амбри-Пиотта».