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Чешский хоккеист раскритиковал соотечественника, играющего в России

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Чешский защитник Рональд Кнот высказался о соотечественнике Лукаше Клоке, который играет в российском «Нефтехимике».
Чешский хоккеист раскритиковал соотечественника, играющего в России
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«В российских соревнованиях играют пять чешских хоккеистов, в том числе Лукаш Клок — мой друг и бывший одноклубник из Нижнекамска и Тусона. Это меня раздражает. У меня есть чёткое мнение, что я не хочу иметь с этим ничего общего», — цитирует Кнота Sport.cz.

Кнот провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сезон-2021/2022 за «Нефтехимик». Весной 2022 года хоккеисты покинули Россию, однако в июле 2023 года Клок принял решение вернуться в российский регулярный чемпионат. 

Ранее голкипер чешского хоккейного клуба «Били Тигржи» Даниэль Крал серьёзно пострадал во время матча со швейцарским «Амбри-Пиотта».

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