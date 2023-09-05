Узнать больше

Шайба прошла сквозь защиту маски и повредила глаз чешского вратаря Крала

Короткая ссылка
Голкипер чешского хоккейного клуба «Били Тигржи» Даниэль Крал серьёзно пострадал во время матча со швейцарским «Амбри-Пиотта».

«В последний момент передо мной увернулся игрок, выстрел попал мне прямо в самую большую дыру в маске и остановился недалеко от глаза. Сначала даже не знал, что это шайба», — цитирует Крала пресс-служба клуба.

По его словам, он немного сориентировался после того, как одноклубники помогли снять с него маску, а потом замер, потому что не смог видеть.

Шайба прошла сквозь защитную решетку после броска соперника. Вратарь не смог продолжить игру, после ухода с площадки его увезли в больницу, где подтвердили, что глаз не повреждён.

Ранее главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу травмы полузащитника Сергея Пиняева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить