Шайба прошла сквозь защиту маски и повредила глаз чешского вратаря Крала

Голкипер чешского хоккейного клуба «Били Тигржи» Даниэль Крал серьёзно пострадал во время матча со швейцарским «Амбри-Пиотта».

«В последний момент передо мной увернулся игрок, выстрел попал мне прямо в самую большую дыру в маске и остановился недалеко от глаза. Сначала даже не знал, что это шайба», — цитирует Крала пресс-служба клуба.

По его словам, он немного сориентировался после того, как одноклубники помогли снять с него маску, а потом замер, потому что не смог видеть.

Шайба прошла сквозь защитную решетку после броска соперника. Вратарь не смог продолжить игру, после ухода с площадки его увезли в больницу, где подтвердили, что глаз не повреждён.

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