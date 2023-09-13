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Американский журналист считает, что для Мичкова было бы лучше остаться в СКА

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Журналист The Athletic Philadelphia Александер Эпплйард отреагировал на то, что российский нападающий Матвей Мичков из СКА перешёл в ХК «Сочи» на правах аренды.
Американский журналист считает, что для Мичкова было бы лучше остаться в СКА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если бы он был в топ-6 СКА — и, вероятно, он должен был бы попасть туда по заслугам, — то, возможно, набрал бы больше очков… Но «Сочи» лучше как команда, чем в прошлом году, и там тоже могут возникнуть разочарования относительно Мичкова», — написал он в соцсетях.

В минувшем сезоне игрок уже выступал за «Сочи» на правах аренды. Тогда в составе «леопардов» хоккеист провёл 27 встреч, в которых набрал 20 очков. Всего в КХЛ у спортсмена 43 матча и 25 очков.

Ранее в THW заявили, что, когда эта сага закончится и Мичков переберётся в НХЛ, он добьётся великих успехов.

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