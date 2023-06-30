В тени Симашева и Мичкова: 15 россиян были выбраны в поздних раундах драфта НХЛ

В Нэшвилле состоялся ежегодный драфт НХЛ, по итогам которого свои новые команды узнали более 200 лучших молодых хоккеистов планеты. В общей сложности в их число вошли 19 россиян, из них 15 были выбраны в поздних раундах. При этом в ходе лотереи команды выбрали сразу пятерых отечественных голкиперов, что стало повторением рекорда двухлетней давности. Больше всего россиян выбрала «Каролина».

По традиции драфт НХЛ проходит в два этапа. Сначала отдельно проводится первый раунд ярмарки, в ходе которого свои команды узнают 32 лучших молодых хоккеиста, а затем распределяются и оставшиеся 192 спортсмена. И хотя это событие проходит в гораздо менее помпезной обстановке, зачастую оно представляет не меньший интерес как для экспертов, так и болельщиков, в том числе отечественных.

Особенно после предыдущего дня, когда были выбраны сразу четверо россиян. Троих из них выбрали в топ-12, что стало лучшим результатом с 2001 года.

Но если итоги первого раунда стали приятной неожиданностью для российских фанатов, то оставшиеся шесть скорее разочаровали. С учётом Дмитрия Симашева, Матвея Мичкова, Даниила Бута и Михаила Гуляева внимание клубов НХЛ привлекли 19 игроков, что является худшим результатом с 2017 года (18). Но тогда рассчитывать на что-то более серьёзное не приходилось. Талантов первой величины страна не выставила, а в топ-32 попал лишь Клим Костин. По иронии судьбы именно накануне права на него были обменяны в «Детройт» из «Эдмонтона», где он не сумел помочь Коннору Макдэвиду завоевать свой первый Кубок Стэнли.

При этом параллели между драфтом 2023-го и 2017-го можно проследить и в другом. Ведь в последний раз именно шесть лет назад во втором раунде был выбран лишь один россиянин. Тогда им стал будущий победитель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй» Александр Волков, чья карьера после этого пошла по нисходящей. Удержаться в стане одной из самых доминирующих команд последних лет тот не сумел и уже в конце 2021-го вернулся в родной СКА. Но и там закрепиться не удалось, и летом он был обменян в минское «Динамо».

Не повторить его судьбу постарается Роман Канцеров. В отличие от того же Мичкова, воспитанник магнитогорского «Металлурга» пока не имеет должного опыта выступлений в КХЛ. Зато в молодёжной лиге смотрелся более чем впечатляюще и вошёл в десятку лучших бомбардиров прошедшего сезона (27 + 27). Причём уступил 18-летний форвард в основном более возрастным конкурентам. Исключением стал лишь Иван Демидов, который отметит совершеннолетние в декабре.

В случае с Канцеровым аналитики особенно отмечают его навыки плеймейкера. И не исключено, что уже в скором времени он будет подносить снаряды не кому-нибудь, а самому Коннору Бедарду. Под 44-м номером его взял «Чикаго», но уехать в Иллинойс уже в 2023-м вряд ли получится. Его действующий контракт с «Металлургом» рассчитан до лета следующего года. Поэтому суперзвёздному канадцу и его партнёрам придётся немного подождать.

По итогам третьего раунда драфта определилось ближайшее будущее ещё двух отечественных игроков. Сначала «Калгари» забрал воспитанника ЦСКА Айдара Суниева (№80), в последнем сезоне наколотившего 90 (45 + 45) очков за «Пентиктон Вис» в регулярке и 23 (9 + 14) очка в плей-офф Хоккейной лиги Британской Колумбии (BCHL), а затем второго россиянина задрафтовала «Филадельфия». В компанию к Мичкову угодил голкипер Егор Заврагин (№87), успешно проявлявший себя в «Югре». В минувшем первенстве он отражал в среднем 92% бросков — и это в 17 лет. Поражают и физические данные спортсмена, чей рост уже сейчас составляет 189 см.

При этом на отечественных вратарях стоит остановиться подробнее, ведь в общей сложности на драфте их было выбрано аж пятеро. А это повторение установленного двумя годами ранее рекорда, когда ушли Кирилл Герасимюк, Семён Вязовой, Вячеслав Пекса, Егор Наумов и Арсений Сергеев. И это лишний раз подтверждает наличие моды на российских представителей данного амплуа, заданной звёздами калибра Андрея Василевского, Игоря Шестёркина и Ильи Сорокина.

Помимо Заврагина, проявить себя в североамериканском чемпионате постараются Евгений Волохин (№144), Егор Егоров (№176), Руслан Хажеев (№158) и Егор Вельмакин (№222). Причём если первые двое приглянулись «Монреалю» и «Калгари» соответственно, то оставшиеся дружно проследовали в «Каролину». Быть может, в «Харрикейнз» настолько вдохновились примером Петра Кочеткова, что решили в будущем делать ставку исключительно на его соотечественников.

В итоге именно последний клуб стал главным охотником за россиянами на минувшей ярмарке талантов. После первого раунда складывалось впечатление, что это звание получит «Аризона», урвавшая Симашева и Бута, но придерживаться данной линии она не стала. И поделила второе место по числу приглашённых отечественных хоккеистов с «Филадельфией», «Калгари», «Монреалем» и «Колорадо» (все — по двое). При этом и «Канадиенс», и «Эвеланш» проявили интерес к защитникам. Первые пригласили Богдана Конюшкова из нижегородского «Торпедо» (№110), а вторые — Никиту Ишимникова из «Автомобилиста» (№155).

Причём если представителю екатеринбуржцев ещё необходимо подрасти до переезда в Северную Америку, то хоккеист нижегородцев кажется готовым зажигать там уже сейчас. В отличие от коллеги, прошлый сезон он провёл в КХЛ и был одной из главных опций Игоря Ларионова в обороне. В регулярке он разразился 25 (2 + 23) очками в 64 встречах и вошёл в топ-20 лучших защитников-бомбардиров, а в плей-офф пять раз ассистировал своим партнёрам в десяти матчах.

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Что касается «Каролины», то, помимо двух вратарей, те забрали ещё троих нападающих: Александра Рыкова (№100), Станислава Ярового (№126) и Тимура Муханова (№163). Причём первый из них вполне может быть разочарован. Ведь изначально многие скаутские ресурсы прочили ему место в топ-70, а портал The Hockey News и вовсе ставил на 43-ю позицию в списке главных талантов. Уже в 17 лет тот обладает неплохими габаритами (183 см, 80 кг) и скоростью, классно обращается с шайбой и способен создавать моменты для одноклубников. Да и опыт выступлений в КХЛ вряд ли будет лишним, пусть за основную команду «Трактора» тот и не набрал ни одного очка.

Похожая ситуация и с Мухановым. Тот также высоко оценивался различными скаутскими бюро, но сильно упал в цене и был выбран лишь в шестом раунде под общим 163-м номером. И это при том, что в МХЛ 18-летний центрфорвард набирал в среднем более очка за игру. Возможно, сказался провал в плей-офф (одно очко в девяти встречах), отсутствие практики в КХЛ и не самые высокие результаты в «вышке». За «Омские крылья» он отыграл 31 матч, но сам забросил лишь четырежды и столько же раз помогал это сделать партнёрам, а его показатель полезности составил «-4».

Всего одним россиянином на драфте ограничились «Питтсбург», «Сент-Луис» и «Сан-Хосе». Каждая из команд рекрутировала по 18-летнему нападающему, причём раньше остальных это сделали «Пингвинз», остановившиеся на Михаиле Ильине (№142). И это логично. В минувшем сезоне тот стал активно привлекаться в основу «Северстали» и провёл за неё 21 матч в регулярке КХЛ, пусть и отметился всего двумя передачами. Столько же в активе спартаковца Дмитрия Сусуева (№202), приглянувшегося «Блюз». Правда, для этого ему потребовалось почти в три раза меньше встреч — восемь. На их фоне Егор Римашевский (№203) выглядит менее презентабельно. Пусть в МХЛ он и «настрелял» 26 (13 + 13) очков за «Динамо», но шанса попробовать себя на высшем уровне ему пока не предоставляли.