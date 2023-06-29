Трёх россиян выбрали во втором и третьем раундах драфта НХЛ

Стали известны итоги второго и третьего раундов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.

«Чикаго Блэкхокс» во втором раунде под 44-м номером выбрал нападающего клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Стальные Лисы» из Магнитогорска Романа Канцерова.

«Калгари Флэймз» в третьем раунде под 80-м номером взял воспитанника московского ЦСКА форварда Айдара Суниева. «Филадельфия Флайерз» выбрал вратаря системы ханты-мансийской «Югры» Егора Заврагина под 87-м номером.

Драфт-2023 проходит в Нэшвилле (штат Теннесси, США).

Ранее Валерий Каменский поделился впечатлениями от драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где клубами были выбраны четыре россиянина.