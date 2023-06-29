Каменский — об итогах драфта НХЛ: Ярославль по праву может гордиться своими выпускниками

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился впечатлениями от драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где клубами были выбраны четыре россиянина.

«Не стал бы говорить, что это в целом достижение, как для всего российского хоккея. Скорее это достижение определённого этапа. Наши ребята очень талантливы, они стали выбором серьёзных клубов, но им предстоит большой путь, где нужно доказывать свою состоятельность и пробиваться в состав.



Но то, что Матвей Мичков, Даниил Бут, Дмитрий Симашев добрались до этого этапа, — это очень радует. Я считаю, что Ярославль может по праву гордиться своими выпускниками. А если говорить о том, кто из них наиболее перспективный, то это покажет их дальнейшее выступление. У всех разные амплуа, разные команды, каждый в какой-то степени обладает индивидуальным талантом. Так что я очень рад за них и желаю всем удачной карьеры», — сказал Каменский RT.

Ранее агент Алексей Дементьев заявил, что выбор клубом «Филадельфия Флайерз» российского нападающего Матвея Мичкова на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года стал для него неожиданным.