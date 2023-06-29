Дементьев: союз «Филадельфии» и Мичкова — большой сюрприз

Агент Алексей Дементьев заявил, что выбор «Филадельфия Флайерз» российского нападающего Матвея Мичкова на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года стал для него неожиданным.

«Союз Матвея Мичкова и клуба «Филадельфия Флайерз» для меня стал большим сюрпризом. Ведь исторически сложилось так, что «Флайерз» не очень комфортная команда для российских игроков. Больше всех там задержался Иван Проворов, отыграл достаточно долго — семь лет.

Да и в целом стиль игры «Филадельфии» заключается в мощи. Это всегда крупные и мощные хоккеисты, которые своими габаритами наседают на соперника и приносят нужный результат. Достаточно вспомнить команды эпохи Эрика Линдроса, чтобы в этом убедиться.

Но, даже несмотря на это, «Флайерз» выбрал прекрасного хоккеиста. Надеюсь, что у Матвея всё получится в этом клубе. Ведь был же там когда-то Дэниел Бриер, всего 175 см ростом, не отличался атлетическими данными, как и Мичков. Тем не менее он смог провести несколько прекрасных сезонов за эту команду. Так что всё зависит от Матвея. Желаю ему удачи на этом пути», — заявил агент RT.

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