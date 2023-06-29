Дементьев назвал драфт НХЛ 2023 года триумфом ярославского хоккея

Агент Алексей Дементьев прокомментировал итоги драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где клубы выбрали сразу четырёх россиян.

«Итог этого драфта оцениваю как очень позитивный. Это, однозначно, триумф ярославской хоккейной школы, трое выпускников которой были выбраны клубами НХЛ. Это Матвей Мичков, Даниил Бут и Дмитрий Симашёв. Своим примером они показывают всем молодым игрокам из России, что нет смысла уезжать в раннем возрасте и можно спокойно в комфортных условиях, особенно в моральных, развиваться у себя на родине. И, уже достигнув определённого уровня, спокойно переезжать в НХЛ.

В данном случае хочется выделить Симашёва, который был задрафтован «Аризоной» вместе с Бутом. Потому что сейчас он готов к выступлению в лиге больше всех. Ведь он защитник, а на эту позицию отдельный спрос. Зачастую в команде может быть восемь защитников, но среди них едва ли найдётся хоккеист высокого уровня, который сразу станет первым или вторым номером. Они в дефиците.

Так что про Дмитрия можно сразу сказать, что это номер один. Тот, кого тренер хочет выпускать каждую вторую смену, без которого не разыгрывается любая ситуация. На большинство он выходит первым, и на меньшинство он тоже выходит первым. Вот именно эту роль, на мой взгляд, будет играть Симашёв в «Аризоне». Его сразу ждёт главная роль», — сказал Дементьев RT.

Ранее сообщалось, что четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.