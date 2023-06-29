Дементьев назвал драфт НХЛ 2023 года триумфом ярославского хоккея
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«Итог этого драфта оцениваю как очень позитивный. Это, однозначно, триумф ярославской хоккейной школы, трое выпускников которой были выбраны клубами НХЛ. Это Матвей Мичков, Даниил Бут и Дмитрий Симашёв. Своим примером они показывают всем молодым игрокам из России, что нет смысла уезжать в раннем возрасте и можно спокойно в комфортных условиях, особенно в моральных, развиваться у себя на родине. И, уже достигнув определённого уровня, спокойно переезжать в НХЛ.
В данном случае хочется выделить Симашёва, который был задрафтован «Аризоной» вместе с Бутом. Потому что сейчас он готов к выступлению в лиге больше всех. Ведь он защитник, а на эту позицию отдельный спрос. Зачастую в команде может быть восемь защитников, но среди них едва ли найдётся хоккеист высокого уровня, который сразу станет первым или вторым номером. Они в дефиците.
Так что про Дмитрия можно сразу сказать, что это номер один. Тот, кого тренер хочет выпускать каждую вторую смену, без которого не разыгрывается любая ситуация. На большинство он выходит первым, и на меньшинство он тоже выходит первым. Вот именно эту роль, на мой взгляд, будет играть Симашёв в «Аризоне». Его сразу ждёт главная роль», — сказал Дементьев RT.
Ранее сообщалось, что четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.