Семерых россиян выбрали в четвёртом и пятом раундах драфта НХЛ

Стали известны итоги четвёртого и пятого раундов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.

«Каролина Харрикейнз» в четвёртом раунде выбрала нападающих Александра Рыкова, Станислава Ярового и вратаря Руслана Хажеева. «Монреаль Канадиенс» взял защитника Богдана Конюшкова и вратаря Евгения Волохина.

«Питтсбург Пингвинз» в пятом раунде забрал форварда Михаила Ильина, а «Колорадо Эвеланш» — защитника Никиту Ишимникова.

Драфт-2023 проходил в Нэшвилле (штат Теннесси, США).

Ранее Валерий Каменский поделился впечатлениями от драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где клубами были выбраны четыре россиянина.