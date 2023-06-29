Семерых россиян выбрали в четвёртом и пятом раундах драфта НХЛ
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«Каролина Харрикейнз» в четвёртом раунде выбрала нападающих Александра Рыкова, Станислава Ярового и вратаря Руслана Хажеева. «Монреаль Канадиенс» взял защитника Богдана Конюшкова и вратаря Евгения Волохина.
«Питтсбург Пингвинз» в пятом раунде забрал форварда Михаила Ильина, а «Колорадо Эвеланш» — защитника Никиту Ишимникова.
Драфт-2023 проходил в Нэшвилле (штат Теннесси, США).
Ранее Валерий Каменский поделился впечатлениями от драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где клубами были выбраны четыре россиянина.