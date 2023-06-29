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Клубы НХЛ выбрали 19 россиян на драфте-2023

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Стали известны итоги драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
Клубы НХЛ выбрали 19 россиян на драфте-2023
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По итогам семи раундов было выбрано 19 российских игроков. Больше всего россиян взяла «Каролина Харрикейнз» — пять.

Первым стал защитник системы ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев, которого выбрала «Аризона Койотис» под шестым номером. Форварда петербургского СКА Матвея Мичкова взяла «Филадельфия Флайерз» под седьмым номером.

Больше всего было задрафтовано канадцев (87 хоккеистов).

Драфт-2023 проходил в Нэшвилле (штат Теннесси, США).

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» обменял нападающего Клима Костина в «Детройт».



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