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«Эдмонтон» обменял нападающего Костина в «Детройт»

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин продолжит карьеру в «Детройт Ред Уингз».
«Эдмонтон» обменял нападающего Костина в «Детройт»
  • AP
  • © Lucas Peltier

Также в команду из Города моторов отправился американский форвард Кайлер Ямамото. Хоккеисты перешли в обмен на будущие предложения, сообщает пресс-служба «Детройта».

Костин в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/23 в 57 матчах набрал 21 очко (11 шайб + 10 результативных передач). 24-летний россиянин в плей-офф в 12 играх заработал пять очков (3 + 2).

Ранее сообщалось, что семерых россиян выбрали в четвёртом и пятом раундах драфта НХЛ.

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