«Эдмонтон» обменял нападающего Костина в «Детройт»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин продолжит карьеру в «Детройт Ред Уингз».

Также в команду из Города моторов отправился американский форвард Кайлер Ямамото. Хоккеисты перешли в обмен на будущие предложения, сообщает пресс-служба «Детройта».

Костин в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/23 в 57 матчах набрал 21 очко (11 шайб + 10 результативных передач). 24-летний россиянин в плей-офф в 12 играх заработал пять очков (3 + 2).

Ранее сообщалось, что семерых россиян выбрали в четвёртом и пятом раундах драфта НХЛ.