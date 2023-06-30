Сергачёв — о выборе Симашева шестым на драфте НХЛ: главное — качество игры

Двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв не удивился итогам драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года, на котором сенсацию преподнёс ранний выбор Дмитрия Симашева.

«Скауты видят качество игры и потенциал. Сколько голов забил и отдал передач — это важно, но важнее качество игры. Ребятам молодым нужно думать об этом, а не думать о деньгах пока что. Деньги придут в 19—20 лет. До этого времени нужно пахать, опустив голову, как лошадь. Идти вперёд и развиваться именно в России», — цитирует Сергачёва «Матч ТВ».

Симашев был выбран клубом «Аризона Койотс» под шестым номером и по этому показателю стал первым из россиян, обогнав 18-летнего нападающего СКА Матвея Мичкова (седьмой, «Филадельфия Флайерз»).

18-летний Симашев дебютировал в Континентальной хоккейной лиге за ярославский «Локомотив». Защитник принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата и не набрал очков.

Ранее агент Симашева рассказал о реакции игрока, ставшего лучшим россиянином на драфте НХЛ.