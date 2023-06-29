«Чикаго» выбрал 18-летнего Канцерова во втором раунде драфта НХЛ

Российский нападающий клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Стальные лисы» из Магнитогорска Роман Канцеров может продолжить карьеру в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс».

18-летний форвард был выбран командой из Города ветров во втором раунде драфта 2023 года под общим 44-м номером.

Канцеров в сезоне-2022/23 в 45 матчах регулярного чемпионата МХЛ набрал 54 очка (27 шайб + 27 голевых передач). В плей-офф в трёх матчах — три очка (1 + 2).

Драфт-2023 проходит в Нэшвилле (штат Теннесси, США).

Ранее Валерий Каменский поделился впечатлениями от драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где клубами были выбраны четыре россиянина.