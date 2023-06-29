Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Чикаго» выбрал 18-летнего Канцерова во втором раунде драфта НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Стальные лисы» из Магнитогорска Роман Канцеров может продолжить карьеру в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс».
«Чикаго» выбрал 18-летнего Канцерова во втором раунде драфта НХЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

18-летний форвард был выбран командой из Города ветров во втором раунде драфта 2023 года под общим 44-м номером.

Канцеров в сезоне-2022/23 в 45 матчах регулярного чемпионата МХЛ набрал 54 очка (27 шайб + 27 голевых передач). В плей-офф в трёх матчах — три очка (1 + 2).

Драфт-2023 проходит в Нэшвилле (штат Теннесси, США).

Ранее Валерий Каменский поделился впечатлениями от драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где клубами были выбраны четыре россиянина.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить