«Чикаго» выбрал 18-летнего Канцерова во втором раунде драфта НХЛ
- РИА Новости
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18-летний форвард был выбран командой из Города ветров во втором раунде драфта 2023 года под общим 44-м номером.
Канцеров в сезоне-2022/23 в 45 матчах регулярного чемпионата МХЛ набрал 54 очка (27 шайб + 27 голевых передач). В плей-офф в трёх матчах — три очка (1 + 2).
Драфт-2023 проходит в Нэшвилле (штат Теннесси, США).
Ранее Валерий Каменский поделился впечатлениями от драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где клубами были выбраны четыре россиянина.