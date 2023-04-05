«Ты был лучшим папой. Я тобой горжусь и люблю тебя»: отца хоккеиста Мичкова нашли мёртвым в Сочи

В Сочи найдено тело отца хоккеиста Матвея Мичкова. В воскресенье вечером, 2 апреля, Андрей без документов ненадолго вышел из квартиры, в которой проживал вместе с семьёй, и не вернулся. Его телефон был отключён уже через 20 минут после ухода. На протяжении двух дней волонтёры из отряда «ЛизаАлерт» и полицейские искали мужчину. Его обнаружили во вторник в пруду на той же улице. По предварительным данным, мужчина утонул.

Трагедия произошла в семье 18-летнего нападающего сборной России по хоккею Матвея Мичкова. При странных обстоятельствах умер его отец Андрей Мичков.

Форвард вместе с родителями с середины сезона проживает в Сочи, поскольку перешёл в одноимённый клуб на правах аренды из СКА. В данный момент команда, завершившая выступление в КХЛ, вышла из отпуска и тренируется на домашней арене, поэтому Матвей вместе с мамой, папой и младшим братом находился в городе.

В воскресенье, 2 апреля, Мичков-старший пропал без вести. Произошло это примерно в девять часов вечера. Андрей Владиславович досмотрел с сыном второй овертайм полуфинала Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА (2:3 ОT), а затем в трезвом состоянии, без документов и ключей от машины вышел из дома на Старообрядческой улице. Перед тем как покинуть квартиру, он бросил фразу: «Сейчас вернусь». Однако, когда через 20 минут родные ему позвонили, телефон уже был вне зоны доступа.

Поиск Мичкова-старшего начался в понедельник. Родственники передали информацию о его пропаже в отряд «ЛизаАлерт», а хоккейный клуб «Сочи» задействовал руководство полиции по федеральной территории «Сириус». Оно выделило оперативного сотрудника, а всем остальным разослали ориентировку на 51-летнего мужчину.

По информации РИА Новости, в ходе операции были собраны материалы с видеокамер, расположенных в районе. На некоторых кадрах видно, как мужчина, похожий на Мичкова, вышел из дома, однако затем он пропал из виду. Также правоохранительные органы собрали материалы у операторов мобильной связи, чтобы выяснить, с кем в этот день общался отец хоккеиста.

В ближайших больницах и моргах неопознанных тел обнаружено не было, поэтому до последнего оставалась надежда. Матвей в понедельник и вторник продолжал тренировки с командой. В «Сочи» заявили, что оказывают ему необходимую психологическую поддержку, и попросили журналистов пока не задавать игроку вопросов по данной ситуации.

Увы, чуда не произошло. Мичков-старший был обнаружен полицией в пруду недалеко от своего дома на Старообрядческой улице. Сотрудники полиции выясняют причины смерти. По предварительным данным, он утонул.

Соболезнования выразили хоккейные клубы «Сочи» и СКА, Федерация хоккея России, а также лично Владислав Третьяк, Алексей Жамнов и Роман Ротенберг. Наставник питерцев отметил, что гибель Андрея Владиславовича — большая потеря для отечественного спорта.

«Мы все хорошо его знали, он был прекрасным человеком, отличным отцом, вырастил сына и дал ему путёвку в жизнь. Выражаю глубочайшие соболезнования Матвею и его семье. Мы не останемся в стороне и всегда поможем всем, чем только возможно. Сил и мужества родным и близким», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

По словам заслуженного тренера России Юрия Новикова, в хоккейном мире все оказались шокированы этой новостью.

«Трагедия. Самое страшное, что может произойти. Потеря близких… Матвей же везде на слуху — к драфту готовится. А тут такое горе. Но не нам сейчас это обсуждать, пусть этим занимается следствие», — сказал RT Новиков.

Детский тренер Матвея Сергей Быков, в свою очередь, отметил, что отец был для хоккеиста настоящим духовным наставником.

«Это был порядочный человек, который заложил в Матвея хоккейные основы, благодаря которым он постигает такие высоты. В последние годы я с Андреем не так часто общался, но могу сказать, это очень хороший, правильный и добрый человек», — признался специалист.

Сам хоккеист попрощался с отцом в социальных сетях, выложив совместное фото. «Ты был лучшим папой. Я тобой горжусь. И люблю тебя», — написал Мичков.

Теперь очень важно, чтобы эта большая потеря не поставила крест на будущем талантливого форварда. Ведь многие специалисты ждут от него не менее яркой карьеры, чем у Александра Овечкина. Два года назад он побил рекорд капитана «Вашингтона», став самым юным автором гола за национальную команду. А в 18 лет — в свой первый полноценный сезон в КХЛ — набрал 20 очков в 27 матчах за «Сочи».

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Однако такие достижения юноши стали возможны во многом благодаря отцу. Он везде сопровождал хоккеиста. Из Перми переезжал в Ярославль, когда Матвей попал в систему ярославского «Локомотива», затем в Санкт-Петербург. В текущем сезоне вся семья отправилась в Сочи.

При этом в некоторых клубах он даже работал. Так, после перехода сына в СКА Мичков-старший стал тренером-консультантом, а также скаутом сборной России на турнирах с участием форварда. В «Сочи» Андрей Владиславович получил разрешение находиться в раздевалке команды.

«Папа всю жизнь, с первых шагов на льду, был рядом. Он, по сути, мой личный тренер. Всегда подсказывает, наблюдает, поддерживает меня. В таком режиме с отцом и раньше работали. Разница только в том, что в «Локомотиве» он на лёд выходил и тренировал других ребят. Его инициатива? Нет, это обоюдное решение. У нас с отцом общие цели», — рассказывал Матвей в интервью Sport24.